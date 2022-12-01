體壇快訊：俞雅欣泰國賽跳遠封后

劉子均湯芷穎主場爭勝

香港壁球公開賽今日續演第3圈，港隊男將劉子均及女將湯芷穎將分途主場出擊，前者硬撼新西蘭籍的世界一哥保高爾，後者則鬥埃及籍2號種子舒雅賓妮。至於女子組頭號種子蘿雲歌雅及男子組2號種子迪阿高，昨於第3圈亦順利過關。

體院增資源助港將爭佳績

香港體育學院30周年晚宴昨假尖東舉行，劍神張家朗等多名運動員亦有出席，體院主席林大輝及政務司長陳國基上台致辭，祝賀港將近年成績驕人，又指體院會投放更多資源於訓練、科研及醫學等範疇，盼港隊在接下來的杭州亞運、巴黎奧運及粵港澳全運會再創佳績。

特林普第8次轟147

英籍桌球名將特林普昨於蘇格蘭公開賽首圈，面對同胞米卓爾文尼，首局打出生涯第8棒147度，僅次於奧蘇利雲及希堅斯等名將排史上第5，並於第4局打出「破百」的107度，以局數4：0勝出，晉級32強鬥卡拉克。

士砵亭主帥續約4年

葡超勁旅士砵亭昨宣布，與37歲少帥魯賓阿莫廉續約至2026年。2020年起接掌士砵亭的他，首季即領軍在國內成為三冠王，去季亦成功衛冕葡聯賽盃。今季該會暫列聯賽榜第4位，落後榜首的賓菲加12分，而在歐聯亦只在D組排第3，將轉戰歐霸附加賽。

22歲哥倫比亞小國腳猝死

阿根廷甲組球會圖庫曼體育會昨證實，陣中主力安祖斯巴蘭達（Andres Balanta）日前在操練期間因心臟病發身亡，終年22歲。這名曾代表哥倫比亞不同青年軍的中場，2018年於哥倫比亞勁旅卡利體育會出道，今夏才外借至圖庫曼體育會。