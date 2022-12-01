比利時鬥克羅地亞非勝不可 夏薩特否認與兩隊友講手

世界排名第2的比利時隊在周日爆冷不敵摩洛哥隊，賽後傳出在檢討會中，夏薩特、迪布尼及維頓漢有肢體衝突，最後由盧卡古等分隔調停。球隊前日的日常操練記者會，原本由翼鋒恩歷克卡拉斯高及後衛艾法菲亞迪出席，但臨時改為夏薩特與門將泰拔高圖爾斯回應提問。

梅頓斯妻：球隊晚餐氣氛尷尬

夏薩特被問及爭執傳聞時指：「我在更衣室沒與維頓漢直接交談，更沒打架。我不至那麼愚蠢，他比我要高大得多。」他又表示迪布尼指球隊太老，只是道出事實，不見得對維頓漢有惡意。高圖爾斯就斥責報道失實，更稱如果知道是誰提供錯誤資訊，會使他被逐出國家隊。

另一方面，梅頓斯的太太Kat Kerkhofs透露在比軍不敵摩洛哥隊的賽後，各球員的家眷都獲邀共晉晚餐，「氣氛很尷尬，當然落敗後感失落是很正常。我覺得他們還是相互守望的，對球員爭執的報道還是感到意外。」有歐陸傳媒就指出，比利時內部除了主將間的衝突，亦有不少其他矛盾，如前鋒巴舒亞伊及盧卡古肯定不是朋友，夏薩特與後備翼鋒盧卡斯杜沙特也沒有交流。

摩洛哥鬥加拿大爭不敗晉級

比利時與克羅地亞過去只曾在友賽或大賽的外圍賽交手，前者近3次對賽均不敗，是役料以盧卡古復任正選，中場泰利文斯勢頂替停賽的阿馬度奧拿拿。「格仔兵」則有比列錫上陣成疑。摩洛哥在同組另一場對加拿大，和波便足以晉級。