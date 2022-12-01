藍武士無退路 鬥牛破釜沉舟 森保一為失利負全責 堂安律淺野拓磨盼奇蹟再現

「對於球員表現、賽前排陣及比賽戰術等問題，我願意負起全責。這場敗仗令所有人沮喪及遺憾，我要在這裡向大家道歉。」對哥斯達黎加一戰失利過後，走下神壇的森保一自然成為日本傳媒及球迷口諸筆伐的頭號戰犯。上仗面對哥軍，日本雖然錄得13次射門，xG（預期入球值）卻只得0.85。更令日本球迷失望的是，敵軍該仗禁區內僅曾觸球兩次、1次攻門中目標，便取得重要3分，並在64年後成為首支世盃單場輸7球後，次仗即贏波的球隊。

狂牛8強或遇巴西 卡華積拒走線

敗仗已成，兩戰得3分的日本於分組賽最後一戰亦已無路可退，而且若未能擊敗西班牙，同時德國與哥斯達黎加能分出勝負的話，日本便很大機會無緣躋身16強。不過，森保一賽前仍揚言日本可以報回去年東京奧運一敗之仇，成為這場生死戰的最終贏家。

此外，在德國一戰中大出風頭的堂安律及淺野拓磨，賽前不約而同表示以「逆境波」心態出戰，更有利球隊發揮。其中曾在奧運賽場與馬高阿辛斯奧、柏迪等現任大國腳交手的堂安律就指出：「我了解他們，知道他們的比賽風格。當然，力量上我們或許會處劣勢，但看看奧運的賽果（日本加時僅敗0：1），誰敢說這次結局不會調轉？」至於淺野拓磨則強調日本的最大武器為「快速進攻」，全隊將不惜氣力奔跑，為前線球員製造反擊機會。惟中場大將遠藤航膝傷未癒，也未有參加全隊訓練，或無緣趕及在此戰上陣。

與日本的非勝不可相比，手執4分的西班牙今戰只要有分落袋，就肯定可以殺入16強，惟「狂牛」如希望避免8強遇上另一支爭標大熱巴西的話，該隊或會在此戰考慮「走線」以次名為目標。不過，該隊守將丹尼爾卡華積就直言：「我在皇家馬德里的隊友魯迪格，叫我一定要擊敗日本，但其實不用他說，我們也會爭取贏下每一仗。」

梅拿反擊質疑盼德國證實力

另一方面，只要擊敗哥斯達黎加就能鎖定16強一席的德國，射手湯馬士梅拿賽前則大發牢騷，表示「有些球迷，尤其是網上的『鍵盤戰士』，巴不得看到我們在世界盃失利而回。不過，今仗將是我們向球迷證明自己已重拾信心的最好機會」。