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2022年11月30日星期三
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
今日賽程
俊貌配銅頭 曹圭成瞬變大韓新寵 隊史世盃「起孖」首人 勢成歐洲球會獵物
孫興慜哭成淚人 加納教練團趁機自拍
喀軍稱奧拿拿非被逐 意媒：已自行離隊
葡軍除「烏」晉級 C朗堅持「般奴入球」歸自己
柏高球評：解放般奴不再保守 葡軍板斧仍有限
最強前鋒對壘 美斯利雲決生死 球衣交換後丟更衣室地上 墨拳手斥美斯辱國
傳賓施馬康復理想或歸隊 法媒質疑可信性
假帳醜聞 祖雲董事局總辭
湯芷穎劉子均港壁賽分途晉級
波辛傑斯砍41分 巫師終結三連敗
體壇快訊：港隊泰國賽進帳3金
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【明報專訊】（請看附圖）
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加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
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