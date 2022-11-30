體壇快訊：港隊泰國賽進帳3金

李俊威蘇格蘭外圍賽出局

港將李俊威昨於蘇格蘭桌球公開賽外圍賽附加圈面對麥克艾倫，首局先拔頭籌下，被對手兩度打出一棒逾50度，終以局數1：4反負。「四眼Cue后」吳安儀則直落0：4不敵基倫威爾遜。此外，世界一哥「火箭」奧蘇利雲昨以4：0大勝白朗寧一戰中，曾被指以3分24秒打破最快單棒「破百」紀錄，但經覆核後證實現場人員計慢10秒，以3秒之差與紀錄擦身而過。

法拉利領隊下台

世界一級方程式（F1）上周煞科，今年奪車隊總亞軍的法拉利，昨宣布與領隊賓洛圖分道揚鑣，與對方結束27年合作關係，車隊發聲明指將盡快聘請替代人選。53歲的他1995年起擔任法拉利工程師，自2019年升任為領隊，惟在他治下被指多次在比賽中出現戰術及溝通失誤。

曼城英足盃撼車路士

英格蘭足總盃昨完成第3圈抽籤，當中曼城硬撼車路士成為重頭戲。曼聯及衛冕的利物浦分別迎戰愛華頓及狼隊，賽事將於明年1月6至9日上演。此外，英冠球會韋根公布，41歲科特迪瓦籍名宿高路托尼將成該隊新帥。球員生涯曾為阿仙奴及曼城奪得英超的他，2017年退役後曾任科特迪瓦隊、些路迪及李斯特城助教，這次是他首次獲聘為主帥。