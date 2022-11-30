傳賓施馬康復理想或歸隊 法媒質疑可信性

法國隊在D組連勝澳洲及丹麥隊後晉級，並傳言今屆世界盃開賽前，需養傷3周而無緣參賽的賓施馬近期傷勢好轉，日內可在所屬球會皇家馬德里復操。由於教練迪甘斯並沒補選球員代替這名34歲前鋒，故此仍在名單中的他，理論上仍可再被徵召入隊。

勢遣副選 卡馬雲加古安杜斯料首登場

法國教練迪甘斯今晚對突尼斯隊時，料會收起門將洛里斯、中場拉比奧特、曹亞文尼及左閘迪奧靴南迪斯等，文丹達、卡馬雲加和古安杜斯等後備兵則有望是役在輪換下正選披甲。至於上仗搶去右閘班捷文柏華特正選位置的祖利斯古迪，則有望再次擔正。

此外，再入一球便可成為隊史最佳射手的基奧特說：「我在AC米蘭已習慣每隔3或4天便有比賽，這已證明難不到我。」法國自2014年世盃8強不敵德國後，迄今已在這大賽連續9仗不敗。

世盃兩戰「食白果」的突尼斯以1分包尾，與第3的歐國盃4強分子丹麥同分，同落後次席的澳洲兩分，出線機會微乎其微。「袋鼠兵」此役基本上不敗便可過關，但後衛哈里蘇達亞說：「若不能在丹麥身上取得我們想要的賽果，上次挫突尼斯亦徒然。碰丹麥是一場硬仗，兩軍肯定會拼盡。」