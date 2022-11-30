最強前鋒對壘 美斯利雲決生死 球衣交換後丟更衣室地上 墨拳手斥美斯辱國

阿根廷隊在第5次出席世界盃的美斯領軍下，在C組首戰大熱倒灶，以1：2反負沙特阿拉伯隊。次仗美斯當救世主，一射一傳領銜以2：0挫墨西哥隊，賽後與沙特阿拉伯同得3分，分列第2及3位，齊落後4分的榜首波蘭，墨軍則以1分包尾。阿根廷此役若和波蘭，而沙特又未能挫墨軍便可晉級16強，惟若阿根廷只能以次名出線，下仗便很有機會大戰上屆16強淘汰他們的D組衛冕之師法國隊，故料「藍白兵團」誓以全取3分為目標。

阿古路為好友護航 籲勿藉機炒作

阿根廷摩拳擦掌之際，美斯卻被32歲的墨籍4個級別冠軍拳手簡尼奴艾華利斯痛斥，指對方上仗賽後在更衣室祝捷片段中曾侮辱墨國。簡尼奴在社交網Twitter寫道：「你看到美斯以我們的國家隊球衣和國旗抹地嗎？他最好求上帝不要讓我找到他！」又稱：「我尊重阿根廷，墨國亦應獲得尊重。我並非質詢阿根廷，而是關於美斯做出這樣愚蠢的事。」美斯好友兼前國腳阿古路則疑護航道：「簡尼奴先生，請不要找藉口和製造問題。你或不懂足球和不知道在那更衣室發生了甚麼事。比賽結束後，由於汗水，那件球衣一直在地上。」

阿根廷足總昨未回應這次美斯風波，教練史卡朗尼則埋首部署硬碰波蘭，料與美斯在前線攻堅的是拿達路馬天尼斯和迪馬利亞，而另一前鋒祖利安艾華利斯也有機會再次後備上陣攻堅，而上仗奠勝功臣的新星中場安素費南迪斯亦有望首次正選披甲。波蘭方面，羅拔利雲度夫斯基上場終在沙特身上射入首個世盃入球，34歲的他早已坦言這可能是其最後一次世盃，所以料續與米利克進襲阿根廷後防的他，誓為協助球隊自1986年以來首入16強而全力以赴。

沙特傷停滿營 爭出線添阻礙

同日沙特鬥墨軍未能「夫添」作賽，繼守將艾沙拉尼及中場艾法拉積因傷緣盡餘下比賽後，另一中場艾穆基此仗亦需停賽，使這支西亞球隊欲繼1994年後，再度躋身16強增添障礙。