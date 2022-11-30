柏高球評：解放般奴不再保守 葡軍板斧仍有限

在前瞻文章提到三中堅陣式增加中場人手施壓，幾乎天然剋制葡軍。首仗對手加納礙於平均質素和戰術紀律所限，大部分時間化為五後衛龜縮，卻無礙烏拉圭照辦煮碗，暫棄慣用的四四二抗衡葡軍。

烏拉圭臨急試新陣 半場見效

這個倉底摷出來的「新陣」應該大致達到目標，雖然反攻的成果未如理想，但至少一直迫使葡軍只能藉外圍或窄角度的低效叩關博彩。

上輪費蘭度山度士原先仍然求穩，般奴也僅放在右翼，待下半場才拆牆鬆綁，跟加納搏拳。至此，般奴終返回最擅長的十號自由走位，貝拿度施華則是背後的中場自由人，參與很多邊路的三四人rotation，般奴的傳中變入球即屬一例；每當隊友逼搶得手，亦較易找到短距離的串連點啟動突擊。為了彌補自由走動所衍生的瞬間結構混亂，全隊除了左右二閘明確拉邊，其他人經常聚集於同一垂直區域，保證反搶的人數。

葡防務架構小犧牲 兩側現缺口

然而不難想像的是，一旦如烏拉圭般有條件憑體型突破壓迫，或執到長傳的第二落點，便隨時造成險象；天藍軍失守後轉回四四二，更使葡軍兩側持續出現缺口，比上仗尤有過之。耐人尋味的乃費蘭度山度士連續兩場，都在領先後似乎意圖多添進帳，沒多派防守球員保住勝果之餘，還任由麾下大舉壓上。

不過正如上述，葡軍解放，又不一定意味火力全開，入肉板斧依舊相當有限。十六強預計將遇上相當硬淨的瑞士，恐怕都……幾悶。

（柏高球評）