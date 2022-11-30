葡軍除「烏」晉級 C朗堅持「般奴入球」歸自己

頭髮觸及 葡足總交證明

般奴費南迪斯昨仗54分鐘左路傳中，皮球彈地直入，國際足協（FIFA）最終判入球歸他，而非入楔起跳、嘗試頭槌攻門的C朗。C朗慶祝入球時沒有做出招牌動作，僅擁抱般費慶祝，但在完場後，被影到向隊友表示「我有掂到波」。般費賽後亦說：「我當刻是當作C朗的入球來慶祝，因為我是想傳中，而他亦似乎觸碰到皮球。入球對每個前鋒都很關鍵，但最重要的是球隊能贏波。」

葡萄牙傳媒稱最終結果仍待FIFA技術委員會覆核，倘改判C朗入球，後者去年起成為國際賽入球紀錄保持者，現累積為葡軍攻入118球。雖然賽後被不少網民揶揄爭入波的C朗應改名為「Claim Ronaldo」，但據多間傳媒報道，葡萄牙足總已正式向FIFA提交入球屬於C朗的證明。不過，今屆官方足球贊助商Adidas在皮球內的觸碰技術卻向C朗「潑冷水」，皆因該技術顯示，該皮球內的晶片未並感應到C朗的觸球，因此要改判入球者的可能不大。

皮球晶片未感應「潑冷水」

葡軍連勝出線後，下仗對韓國隊不敗便足以首名晉級，有望於16強避開G組的勁敵巴西隊。惟左閘紐奴文迪斯昨仗上半場傷出，削弱左路攻守速率。教練費蘭度山度士提到部分球員末段有疲態，因此在般費補時再射入12碼奠勝前，已讓包括C朗在內部分主力提早休息。

至於相隔一屆再於分組賽失球的「天藍軍團」烏拉圭隊，前鋒卡雲尼昨取代蘇亞雷斯掛帥未有建樹，他賽後不滿球隊發揮，疑暗示球員無法理解主帥迪亞高阿朗素的部署，「有關球隊的問題應該問他，戰術上的事他更能解答」。