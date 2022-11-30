俊貌配銅頭 曹圭成瞬變大韓新寵 隊史世盃「起孖」首人 勢成歐洲球會獵物

韓國隊主力黃義助今季表現低迷，首戰亦曾錯失黃金機會，令該仗後備上陣已因俊朗外貌始受關注的曹圭成，在前晚的H組次輪獲得正選機會。他上半場數次攻勢中未跟得上球隊反擊節奏，但在加納隊半場領先兩球而主守後，反而更能發揮制空力，下半場中段一度連續頂入兩球，助球隊追平的一球更獲外界封他為「空中霸王」，惟「太極虎」及後再失一球而功虧一簣。他賽後為球隊全失3分大感不值，表示勝仗比入球重要，「我想在大賽中證明自己，回報教練的信任，他要我在前場爭奪不落下風，我就要盡力做好。在場上，是要想自己的位置可怎樣幫到球隊，而非只想要自己表現得好」。

IG追蹤人數暴升逾百萬

韓媒指曹圭成前晚攻入第2球時，全韓最普及的社交通訊軟件KakaoTalk服務一度超負荷而受影響，足見其入屋程度。身高1.88米的曹圭成亦藉世界盃的曝光率，個人Instagram追蹤人數由世盃開鑼前不足4萬，暴增至超過140萬，多少也得益於其俊朗外貌及表現。不少球迷拿他與上代韓國隊射手安貞桓比較。

然而，曹圭成的生涯起步就相對迂迴。他在中學時代最初擔任防守中場，今年初曾在一個訪問中稱因為入高中時，曾向母親表示如無法透過足球成績報讀大學，便會去投考公務員。

曹圭成在大學二年級才開始轉任中鋒，參照波蘭隊隊長羅拔利雲度夫斯基的踢法，畢業後在乙組的家鄉球會FC安陽落班，之後又因參軍，曾代表金泉尚武一年半，直至今年才第2次效力韓職班霸全北汽車，世界盃前為該會上陣11場攻入8球，因而獲得主帥保羅賓度在世盃之行徵召其入伍。

曾任防中 家鄉球會出道圓夢

韓國足總副會長李榮杓就表示，早在曹圭成首仗對烏拉圭隊一戰短時間後備上陣時，自己已收到「一名歐洲球會的體育總監對曹圭成的查詢，那是我以前效力多蒙特的好友，問題觸及到球員的性格等」。李榮杓曾在2008/09球季效力多蒙特，當日班底中現職體育總監的，包括續留「蜂兵」的基爾，以及匈牙利班霸費倫斯華路士的達馬斯夏尼。李榮杓沒指明是哪一位，但盛讚曹圭成除擅頂，亦能左右開弓且射程遠，昔日擔任中場的經驗令他跑動範圍廣闊，「歐洲球會對他的興趣只會有增無減」。