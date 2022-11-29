柏高球評：鬥牛逼搶貨真價實 德國證實力恨太遲

中前場關鍵 高位壓迫利表現

那些什麼唯快不破之類的廢話真係算吧啦，德國去屆喪師分組賽跟今次首仗失利根本屬兩回事。當時德軍連破解較平庸的固守也老鼠拉龜，因此才出現愈谷愈前，終致後防空虛食晒塵輸反擊；此番則製造了足夠有餘的機會而把握不到，日本亦是在相對多人或靜態的陣地戰中明恰德軍右閘罩門。大半年前評價費歷克治下的德軍踢法帶賭博成分，體現何謂進攻就係最佳防守，只有一二三四五波而無後波，原本可轉成五後衛頂番住「藍武士」，卻好像從沒列為選項，一切由中前場定生死。

事實上，一旦德國高位壓迫做好協調，強如西班牙也會送禮。湯馬士梅拿推前司職假九，施壓要比夏維斯主動；根度簡任十號，配合身後的哥列斯卡與甘美治，輔以左閘Raum（編按：本報譯名為大衛拉林）壓上封鎖狂牛右閘，亦確保中場中路人數和身體對抗不吃虧。狂牛憑自動波依然經常推進至前場，惟入肉攻門寥寥，大致仍源自針對德國右後防人多打人少，包括先開紀錄一球。

辛尼宜改任中鋒助拉鬆空間

上回提及德軍欠缺擅長破越位的中鋒，主要作用實為牽制對手的高位防線，替中後場隊友拉鬆空間。暫時看來最適合人選乃剛傷癒的利萊辛尼，從右翼入楔中路穿針引線防不勝防，是逼和的真正關鍵先生，問題為體能狀態及穩定性沒保證。如今德國又陷於四年前窘局，最後一輪面對「魚腩」非勝不可。倘若造就哥斯達黎加首名出線，便有今生冇來世了。

文：蘇柏高