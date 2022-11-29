德國逼和狂牛保出線希望 29歲富克洛膺功臣大器晚成

雙方甫開賽便爭奪主導權，互有攻守節奏明快。戰至40分鐘，德國後衛魯迪格接應罰球傳中頂入，惟經VAR檢查後被判越位「食詐糊」，半場互無紀錄。

換邊後，後備入替的艾華路莫拉達於62分鐘接應佐迪艾巴左路妙傳，殺入禁區近射破網，為「狂牛」開紀錄。積極反撲的德軍在83分鐘由後備落場的富克洛後上破網扳平。雙方終踢成1：1，西班牙兩戰4分續居首，下仗將鬥以3分居次的日本，而兩戰得1分的德國，將與以3分排第3的哥斯達黎加爭出線。

出身足球世家起步不順

減薪助球會解困 憑表現獲徵召

是役德國功臣富克洛賽後成為焦點，這名大器晚成的29歲前鋒出身於足球世家，其父親Andreas在家鄉漢諾威的球會成名，爺爺Gerd則於1978/79年球季征戰德乙。雖然富洛克年幼時，曾為里克林根在一季青年聯賽攻入162球，但職業生涯起步不順，從雲達不萊梅青年軍升至一隊後無甚上陣機會，及後輾轉效力格雷特霍夫及紐倫堡，至2016/17年球季轉投漢諾威，才踢出代表作，他在該季每場皆上陣，攻入14球。

富克洛在2019年回巢加盟雲達不萊梅，惟這支德甲球隊受財政問題困擾，德國《圖片報》稱富克洛今夏降薪三成，以250萬歐元（約21萬港元）續約，但他今季在德甲上陣10場入14球，終獲國家隊徵召。他今年以29歲280日之齡為德軍首次上陣，更是繼前德甲神射手馬田麥斯（33歲253日）後，隊史最年老「地標」球員。