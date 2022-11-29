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2022年11月29日星期二
貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
闢人工島打造高檔旅遊區 球迷公寓每晚房價2100
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
今日世盃賽程
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電視精選
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
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【明報專訊】每逢世界盃比賽日，在卡塔爾的「球迷村」都會聚集大批球迷來到區內大型屏幕前，坐着觀看賽事直播，正當大家全神貫注觀賽，就連有家長的小孩都爬到熒幕前，也好奇看個究竟。
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貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
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