法國勢輪換戰突尼斯 迪甘斯信能破宿命衛冕

認麾下心情忐忑

法國隊在D組首兩仗分別擊敗澳洲隊及丹麥隊，明晚倘乘勇再挫兩戰1分暫列榜尾的突尼斯隊，或同組次席的澳洲隊未能擊敗丹麥隊，便能鎖定首名晉級16強。「高盧雄雞」今屆缺少受傷的賓施馬、保羅普巴及尼高路簡迪等主將，世盃歷來亦只有1934年的意大利隊及1958年的巴西隊能在翌屆衛冕，但主帥迪甘斯卻對再度封王充滿信心，「我從來沒有擔心，即使球員出戰世界盃難免忐忑，但數據是用來打破的，球員合作的威力亦在球場上證明」。

兩度參戰世盃的法國隊球星基利安麥巴比，今屆已累積攻入3球，國際賽攻入31球亦超越名宿方亭，若再有進帳便會超越另一名將施丹。迪甘斯大讚這名23歲球星是球隊重心，「他是與別不同的，即使遭對手嚴防亦能扭轉局面。」軍情方面，法國傳媒預測迪甘斯或以卡馬雲加取代迪奧靴南迪斯任左閘，馬古斯杜林等新星亦有望因輪換正選。必須取勝才有望出線的突尼斯隊，是役勢續靠31歲射手卡斯里攻堅。

澳洲撼丹麥 不敗即出線

同組次席的澳洲隊與丹麥隊爭奪另一出線席位，倘不敗便有望繼2006年後第二度躋身16強。兩隊上屆世盃在C組以1：1言和，「袋鼠兵」主帥阿諾特據報若領軍出線便獲續約，賽前亦反擊外界批評，「批評我沒輪換的人應無執教經驗，甚至未曾來過世盃，他們對我沒有影響」。