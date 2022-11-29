威爾斯英格蘭演英倫內訌 卡尼誓開齋追入球紀錄 科頓有望首擔正

英格蘭隊在B組首戰以6：2大勝伊朗，次仗卻令人意外地與美國隊互交白卷，賽後以4分居首，分別多次席伊朗隊、美國隊及威爾斯隊1、2及3分，所以英軍此役只要不敗便可晉級。惟上屆世界盃以6球榮膺最佳射手的哈利卡尼今屆兩戰仍「食白果」。英國《每日郵報》昨引述知情人士報道，在國際賽已入51球的卡尼，除了渴望明晨鬥威爾斯破入球荒外，也着意今屆至少獨取3球，以壓過53球的朗尼成為隊史第一射手。料此仗與他攻堅的續是合作經年的翼鋒史達寧，而另一攻擊手很有機會由只曾於首戰對伊朗時後備上陣的菲爾科頓，取代該仗曾建功的布卡約沙卡。

卡尼距朗尼隊史紀錄差兩球

「三獅」上仗和波後，外界歸咎於主帥修夫基沒起用科頓。朗尼說：「科頓無緣對美國是非常奇怪的。他擁有足球天賦，是目前技術最佳的英格蘭球員。」另一名宿加歷查則說：「正當英軍需要富創造力的球員時，科頓上場卻留在後備席上。」疑似受壓的修夫基其後暗示，將會起用該名22歲的曼城新星。修夫基說：「毫會疑問，他在這屆世盃將會有其重要性。他能司職兩翼、『假9』或前鋒後面的攻擊手，而且一直努力不懈。我們都愛他，他是超級球員，將會參與更多比賽。」科頓的正選競爭者基亞利殊亦說：「己隊前線球員不少，不同球員可帶來不同的功能，所以科頓總有機會的。」

對賽38年不敗 修夫基拒輕敵

英軍前線疑面對人滿之患之際，威爾斯卻陷困境。他們此役既須大比數勝出外，也要寄望美國同時間打和伊朗才有出線機會，故此碰英軍或成33歲的加里夫巴利之世盃最後一戰，惟門將軒尼斯停賽，勢由今季在李斯特城表現不穩的丹尼禾特頂上，恐成威爾斯的死穴。不過修夫基未敢輕敵道：「我們將面對一個受傷的對手，他們擁有打敗己隊的極大動力。」威爾斯過去6次對陣英軍全敗，而上一次勝出已在1984年。總計兩軍103次對賽，威爾斯錄得14勝21和68負的絕對下風成績。