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2022年11月28日星期一
美斯傳射救國 保阿根廷出線希望 平馬拉當拿8球紀錄 「世盃現才開始」
21歲奇兵安素妙射奠勝 傳媒讚堪比盧施素
柏高球評：兩戰均心理礙發揮 阿根廷出線或要再靠美斯神力
利雲半場「換射門鞋」取處子球 國際賽入球追平比利
今日世盃賽程
日本吞敗出線危 森保一促忘失利 輪換不敵哥斯達黎加 盼麾下鬥西班牙展實力
觀眾入場安檢嚴謹 仿製大力神盃須寄存
卡塔爾現場：白袍小將赤腳獻技 韓迷「挑機」甘拜下風
摩洛哥爆冷挫比利時 24年來世盃首勝
法軍連勝出線 法媒：賓施馬傷退更團結
朝鮮拒播美日韓賽事 央視片段觀眾席「打格仔」
澳洲國腳奠勝 父子手勢傳情場面溫馨
葡軍爭連勝出線 C朗勢掛帥除烏 蘇亞雷斯圖重溫舊夢 彭利拿傷肋骨無緣分組賽
卡斯米路無懼巴西缺尼馬 稱鬥瑞士人才濟濟為對手可憐
尼馬為戰世盃受傷厭倦 盼創造不可能期待復出
世盃快遞：三獅花19萬賀響頭炮
港欖亞洲系列賽連續3站封王
體壇快訊：港三鐵亞少賽奪8獎牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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