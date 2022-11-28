體壇快訊：港三鐵亞少賽奪8獎牌

王康傑全港網賽封王

全港網球公開賽昨演男單決賽、港將王康傑激戰逾兩小時下，以盤數6：3、4：6、6：4擊敗黄俊鏗封王，同時袋走4萬元冠軍獎金；至於伍曼瑩則於上周六的女單決賽以直落兩局挫Sviatlana Pirazhenka稱后。

港羽韓青年賽2金2銅

港隊昨出戰韓國青少年羽毛球賽，葉心悠在U13女單決賽直落兩局挫東道主球手，而歐陽穎芝/蕭珞蒑於U13女雙決賽以2：0挫韓籍組合。陳樂軒/張世成在U15男雙4強負日籍組合，鍾晴/洪可昕則於U17混雙4強以0：2不敵韓籍組合，助港隊共奪2金2銅。

立陶宛隊揚威港大師賽

國際籃協（FIBA）3×3 世界巡迴賽——香港大師賽昨於維多利亞公園上演決賽，來自立陶宛的隊伍沙基拔在8強擊敗由東京奧運冠軍成員組成的里加（Riga）後一路殺入決賽，終以21：17擊敗維也納，奪得今季首個分站冠軍。

理文破峰三連勝返榜首

港超昨於世界盃期間續演兩場聯賽，理文在尾場憑張憙延、加維蘭及鄭兆均各建一功，以3：1擊敗於完場前由黃偉國「破蛋」的晉峰，三連勝後以7戰18分重返榜首。至於頭場港會憑喜比特及杜國樑各建一功，作客以2：1挫和富大埔，7戰得14分升上第3位。

大帝39分領湖人拔刺

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽憑「大帝」勒邦占士交出39分11籃板，作客以143：138挫聖安東尼奧馬刺，而客軍星將「韋少」韋斯特布克一次起手遭沙治哥連斯肘擊至血流披面，短暫休息後無礙，後者吞下二級惡意犯規被逐離場。