世盃快遞：三獅花19萬賀響頭炮

世盃首20場5仗無入球

今屆世界盃截至B組次仗英格蘭隊以0：0打和美國隊為止，首20仗有5場互交白卷，是上屆總數只有1場零入球的5倍。國際足協（FIFA）技術研究小組稱，這源於眾球隊開賽初段不想冒險。小組成員之一的尼日利亞名宿奧利殊指出：「他們從以往經驗知道，世盃首戰落敗的球隊，有七成機會在分組賽出局。」

沙特隊長腳傷緣盡世盃

沙特阿拉伯足總昨晚證實，效力國內勁旅下拉爾的隊長中場艾法拉積因腳部受傷，肯定無法在餘下世界盃賽事復出。33歲的艾法拉積是於C組首仗爆冷挫阿根廷隊時受傷，已避戰前晚以0：2不敵波蘭隊的次輪比賽。沙特分組賽最後一仗的對手是只得1分的墨西哥隊。

奇連士文昆洛斯罵戰

伊朗隊在世界盃B組次仗挫威爾斯隊後，德國名宿奇連士文批評該西亞球隊比賽期間，不時滋擾旁證和第4球證，令對方不能集中精神執法，又稱「這是伊朗的比賽文化一部分」。伊朗教練昆洛斯指奇連士文的意見屬偏見，以及對足球是一種可恥的行為，並提議對方應向國際足協專家組請辭。