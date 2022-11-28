卡斯米路無懼巴西缺尼馬 稱鬥瑞士人才濟濟為對手可憐

卡斯米路賽前表示尼馬與後衛丹尼路雷斯缺席操練，但日以繼夜接受足踝治療，相信很快可復操。這名防守中場又表示，雖然尼馬的級數無人能敵，但後備席有安東尼馬菲奧斯、洛迪高高斯、加比爾捷西斯等隨時候命，「只看（教練）鐵迪怎樣安排，但我們私下都說為對手感到可憐，因為己隊的選擇實在太多」。據路透社消息指，尼馬及丹尼路料難望趕及在末輪鬥喀麥隆隊復出，或最快要待球隊成功出線16強才會復出。

鐵迪或變陣 費特復任正選

此外，巴西傳媒指鐵迪有可能安排中場費特是役復任正選，將盧卡斯柏基達的位置推前，但亦不排除以洛迪高直接取代尼馬派牌。對手瑞士隊料以上仗小勝喀麥隆隊的原班人馬作戰，中堅尼高艾維迪表明，不會因為與拍檔文路爾艾簡治有黃牌在身，面臨停賽風險而使用超技術。

塞爾維亞鬥喀國 高斯迪恐缺陣

首戰不敵巴西的塞爾維亞隊，就會與喀軍力爭首勝，料有杜辛華荷域復出掛帥，但左中場菲臘高斯迪續上陣成疑。他們上仗被影到掛在更衣室內一幅旗幟，國旗圖案框架包含鄰國科索沃，疑宣示主權。國際足協（FIFA）表示收到科索沃足總的投訴，已立案調查。