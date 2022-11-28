葡軍爭連勝出線 C朗勢掛帥除烏 蘇亞雷斯圖重溫舊夢 彭利拿傷肋骨無緣分組賽

37歲的C朗世界盃H組首戰對加納隊寶刀未老，博得12碼及親自操刀得手先開紀錄，其葡萄牙隊友中場般奴費南迪斯再助攻前鋒祖奧菲歷斯和拉菲爾利亞奧，終助球隊險勝3：2，暫領前烏拉圭及韓國隊兩分，故此明晨若挫烏軍便可提早晉級，惟壞消息是守將丹尼路彭利拿昨練習期間受創，證實3條肋骨骨折，篤定無緣未來兩場分組賽。

沙特球會3年17.6億合約斟C朗

費南迪斯與菲歷斯昨不約而同稱，自小便看C朗比賽，現在能與這名首個5屆世盃建功的球員並肩參戰世盃是夢想成真，中場貝拿度施華則說：「C朗是與眾不同的，因他已是歷來最佳球員之一。他除了能取得入球外，其他方面也為球隊貢獻良多。」據報C朗並未受上周與曼聯解約一事困擾，昨更在多哈一間他與網球名將拿度有份投資的餐廳，宴請葡萄牙隊友晚膳，至當地時間晚上11時半才離開。另有消息指出，隨着車路士對羅致C朗興趣轉淡，沙特阿拉伯球會艾納斯卻願向他開出3年總值1.86億鎊（約17.6億港元）合約邀請加盟。

至於首仗與韓國隊互交白卷的烏軍，料將續由蘇亞雷斯擔正，與兩側的達雲紐尼斯及法根度柏利斯查一起攻堅，惟與阿蘇同是35歲的老拍檔卡雲尼上場已後備上陣，可能已蓄銳再攻葡萄牙。今夏轉會華倫西亞的他，上屆世盃16強梅開二度，令烏軍以2：1淘汰葡萄牙，而當日他受傷後，C朗扶他離場一幕，相信球迷仍歷歷在目。烏軍此仗只有守將朗奴阿拿奧祖早前做過大腿手術後仍在養傷。

韓國鬥加納 黃喜燦勢復出候命

同組另一仗韓國及加納今晚頭場對壘爭響頭炮。「大極虎」前線勢續重用戴上保護面罩的孫興慜，伙拍黃義助及羅相浩進攻，而好消息是上仗因腿筋受傷避戰的鋒將黃喜燦有望復出，有類似傷患的後衛尹宗桂亦可候命，至於上仗觸傷小腿的守衛金玟哉亦已復操。惟韓國此仗的外在壓力，或來自今屆已有4支代表亞洲區出賽的球隊已報捷。