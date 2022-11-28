摩洛哥爆冷挫比利時 24年來世盃首勝

沙比尼阿布基拉建功膺功臣

首仗報捷的比利時隊此役若再勝出便可晉級。他們此役續以巴舒亞伊掛帥，並以高大中場阿馬度奧拿拿、翼鋒杜根夏薩特及後衛梅尼亞，取代上仗擔正的泰利文斯、恩歷克卡拉斯高和丹當斯卡。摩洛哥隊則以上仗打和克羅地亞隊的原班人馬作賽。惟原本在這場比賽擔任正選的摩軍門將耶辛尼保奴，在賽前隨隊列陣及唱國歌後，據報疑因膝部受傷，臨開賽前改由副選龍門蒙尼亞艾卡祖把關。

比利時甫開賽5分鐘，便有巴舒亞伊在禁區接應直線快射但被蒙尼亞艾卡祖撲出，而梅尼亞則曾射門被蒙尼亞艾卡祖一抱入懷。摩軍上半場的「入肉」攻門是右閘阿拉舒夫怒射高出，而完半場前，薛耶治右路以左腳開出罰球得手，卻因隊友守將路曼沙斯越位在先入球無效。

比利時下半場接戰未有太大起色，阿馬度奧拿拿及夏薩特其後在60和61分鐘被換出。73分鐘，摩軍後備前鋒沙比尼左路窄位施射罰球直接彎入打開紀錄，之後比利時在81分鐘換入傷癒復出的盧卡古欲增強攻力，反而在補時階段被對手翼鋒薛耶治右路底線回傳中場阿布基拉射成2：0完場，取得球隊自1998年以來世盃首勝。