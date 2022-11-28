日本吞敗出線危 森保一促忘失利 輪換不敵哥斯達黎加 盼麾下鬥西班牙展實力

首仗爆冷擊敗德國隊取得「大金星」的日本隊，昨仗有多達5個調動，其中山根視來取代有傷在身的酒井宏樹擔任正選右閘，鋒線則有上仗後備上陣建功的堂安律，與上田綺世、相馬勇紀首獲正選合力攻堅。不過，森保一的輪換陣容在上半場發揮平平，多次因默契不足錯失攻門機會，終與無甚進攻威脅的哥斯達黎加隊互交白卷完半場。

換邊後，「藍武士」率先換入伊藤洋輝及上仗反勝功臣淺野拓磨，入替長友佑都及上田綺世，並加快比賽節奏圖破悶局。62分鐘，日本隊在禁區頂獲得罰球，並換入翼鋒三笘薰入替山根視來加強攻力，惟相馬勇紀施射罰球高出無功而還。70分鐘，剛後備上陣不足3分鐘的翼鋒伊東純也博得犯規，日本再於禁區頂取得罰球，惟鎌田大地操刀射中人牆，再次錯失入球良機。

基沙富拿領哥軍取今屆首勝

及至81分鐘，吉田麻也在自家禁區解圍高而不遠，被對手截擊後由基沙富拿冷箭得手，令哥軍首次中龍埋門便取得入球。落後的藍武士完場前全軍壓前，88分鐘，鎌田大地在12碼點附近接應傳中施射被敵軍門將基羅拿華斯撲出，最終日本以0：1不敵哥斯達黎加，兩軍同樣兩戰得3分，須在最後一輪分別面對西班牙及德國隊爭取出線。

雖然上仗贏德國的調動得宜獲各界掌聲，惟森保一是役大幅輪換卻成網民批評對象。這名54歲教頭賽後仍保持正面態度，並表示：「我們創造了不少進攻機會，整體表現我是滿意的。在世盃舞台上，每個對手都很難應付，戰果不是我們想要的，但是時候向前看，為下仗鬥西班牙做好準備，我相信麾下可發揮自身的優勢，在對方面對展示應有的實力。」

場外藍海處處 日名宿任評述

本報記者昨在比賽場地的艾哈邁德本阿里球場內所見，不少入場的海外球迷甚至球場義工都變成「藍武士」，紛紛身穿日本球衣、戴頭巾、手持日本國旗或面繪，形成一片藍海，當中更有來自阿根廷及墨西哥等南、北美洲球迷，均稱今場支持日本隊。

面對支持日本的球迷人多勢眾，哥斯達黎加球迷則伸出友誼之手，不時主動跟打扮特別的日本球迷合照，有長年住在哥國的美籍女球迷稱，享受賽前這種和諧氣氛。

此外，記者繼日本首仗遇上佐藤壽人及播戶龍二後，昨又發現多名日本前國腳成為座上客，包括為電視台客串任評述及主持的槙野智章及大久保嘉人；而離開賽後記者會時，還看到本田圭佑在眾多保安護送下離場。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊