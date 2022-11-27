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2022年11月27日星期日
麥巴比獨取兩球 法國率先晉16強 末段建功挫丹麥雪恥 延續衛冕路
團友入場睇好波 導遊場外默默企
英軍悶和美國 無緣提早出線 棄科頓捱批 修夫基：中場中需富經驗
羅拔仔世盃開齋 波蘭兩蛋贈沙特
卡塔爾現場：千億元「卡塔爾之珠」 遊客海上享繁華
今日賽程
藍武士重細節 基地見微知著 嚴守口罩令防疫 堂安律人氣急升傳媒追訪
日本恐缺兩守將 爭連勝蒙陰霾
德國爭勝保出線希望 辛尼傷癒勢候命鬥牛
尹戈爾巧婦難為無米炊 荷蘭缺進攻瓣數靠運氣
傷兵潮襲摩洛哥 比利時試陣爭勝 對手缺兩閘成弱點 迪布尼暗示盧卡古復出
球員「轉軚」未戴彩虹臂章 英足總高層：遭威脅處分妥協
世盃快遞：決賽城市大廈火災無傷亡
明加索夫起孖領傑志挫東方 朱志光冀續約擬下半季增兵
泰那奧斯汀領銜迎敵 港三籃大師賽憾負無緣晉級
港欖阿聯酋站3戰全勝 今鬥日本爭決賽席位
體壇快訊：英華女籃D1衛冕
電視精選
今日賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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麥巴比獨取兩球 法國率先晉16強 末段建功挫丹麥雪恥 延續衛冕路
團友入場睇好波 導遊場外默默企
英軍悶和美國 無緣提早出線 棄科頓捱批 修夫基：中場中需富經驗
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