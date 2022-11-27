英軍悶和美國 無緣提早出線 棄科頓捱批 修夫基：中場中需富經驗

全場受壓 沿用上仗陣容不似預期

英格蘭隊首戰大勝伊朗隊後，昨仗只要再勝即可提早出線。不過，面對速度更快的美國隊，縱使控球稍佔優勢，攻勢卻不及對方。戰至33分鐘，效力車路士的美國翼鋒基斯甸普列錫在禁區頂左腳勁射中楣，是雙方半場最具威脅埋門。

換邊後美國隊續積極尋求主動，多次博得角球，製造不少驚險鏡頭，但始終未能取得真正威脅，而「三獅」先後換入佐敦軒達臣、基亞利殊及拉舒福特期待改變形勢，但攻勢仍舊隔靴搔癢，最終雙方互交白卷，賽後英格蘭兩戰得4分續居首，美國則兩戰得2分列第3位。英格蘭下仗將鬥以1分敬陪末席的威爾斯隊，力爭全取3分首名出線16強。

英媒賽前早已預期「三獅」是役會維持上仗大勝伊朗隊6：2的正選陣容，但同樣的人腳最終卻未能重演行雲流水的進攻，完場後遭球迷柴台。修夫基賽後呼籲球員沉着看待，不要受外界影響。他昨仗只換入基亞利殊、拉舒福特及佐敦軒達臣，未能扭轉戰局，只能為科頓無落場解畫：「菲爾不曾在球會擔任中場中，而這位置需要富經驗的球員。」

馬古尼一柱擎天8次解圍

可幸的是，英軍下仗只要不以4球差距敗予威爾斯，仍會出線。後衛馬古尼是役一柱擎天，成為球隊較突出一員。統計顯示他共8次解圍全場最多，11次長傳有8次找到隊友，早段更有一次死球後上助攻，在邊路修正皮球連過兩關，即使傳送失誤亦令球迷驚訝。美國隊全場10射僅1中下兩連和，下仗對伊朗隊非勝不可。