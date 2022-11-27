麥巴比獨取兩球 法國率先晉16強 末段建功挫丹麥雪恥 延續衛冕路

法國隊今仗後防人腳大變，中堅華拉尼、右閘祖利斯古迪及迪奧靴南迪斯，分別代替伊巴希馬干拿迪、班捷文柏華迪及因傷退隊的盧卡斯靴南迪斯，中前場6將則沿用上場大勝澳洲隊的球員。丹麥隊有上仗打和突尼斯隊時後備上陣的中場丹斯加特、翼鋒連士唐及前鋒干尼利斯擔正。

澳洲小勝突尼斯 亞洲區代表第4勝

兩軍初段謹慎，法國其後漸主導比賽，其中右翼奧士文尼迪比利表現尤其突出，曾在21分鐘傳中予中場拉比奧特勁頂但被丹麥門將卡斯柏舒米高拍出。37分鐘，基奧特接應麥巴比傳球飛頂斜出。捱打的丹麥只有干尼利斯於36分鐘的右路怒射不中目標較有睇頭。

法國下半場續施壓，戰至61分鐘，迪奧靴南迪斯左路與麥巴比眉來眼去後，最後助攻對方第一時間射入開紀錄。7分鐘後，艾歷臣右路開出角球，隊友安達斯基斯坦臣接應隊友二傳頂入扳平。86分鐘，麥巴比接應基沙文傳中近門撞入，為法軍射入奠定2：1勝局一球，令法國歷來決賽周四碰丹麥錄得2勝1和1負。同組澳洲隊憑鋒將米歇爾杜基於23分鐘一「槌」定音，以1球挫突尼斯隊。

球迷扮賓施馬持「金球獎」入場

另外，本報記者在現場所見，這場D組大戰吸引了不少身穿比賽兩隊以外的其他國家隊球衣球迷入場。場內的精品店，如顯示對賽資料的頸巾於未開賽前已接近一掃而空。有一批法國球迷在賽前更聚集到場外的大力神盃雕塑下大肆狂歡，有老有少，像「預演」慶祝勝仗。雖然賓施馬因傷退隊，但仍有球迷模仿這名法國球星，身穿皇家馬德里球衣及手持仿製金球獎的模型，以入場支持法國隊。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊