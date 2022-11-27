球員「轉軚」未戴彩虹臂章 英足總高層：遭威脅處分妥協

布寧咸接受英國傳媒訪問時透露，「三獅」在世盃開幕前，與威爾斯、荷蘭、德國等計劃讓隊長戴上彩虹臂章的球隊，已跟FIFA開會商討多次，「我們沒有得到批准，但即使面臨罰款，也會按計劃戴上臂章」。

不過，布寧咸指上周一英格蘭隊在世盃B組對陣伊朗隊當日，有5名FIFA官員通知英足總，指出戴上臂章的球員「最少會被罰黃牌，以及面臨紀律處分」。他認為FIFA針對球員堅持戴上彩虹臂章的罰則沒有上限，因此在實際威脅球員比賽下，令他們無奈妥協。

塞軍地圖列國土 科索沃足總投訴

此外，科索沃文化、青年及體育部長錫古（Hajrulla Ceku）前晚在社交網發文，指控塞爾維亞隊在更衣室內掛起一幅包含科索沃國土的塞國地圖旗幟，旗上印有「我們不會投降」標語，批評這煽動對向科索沃的仇恨。科索沃足總其後宣布，已就此事正式向FIFA投訴。