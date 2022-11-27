傷兵潮襲摩洛哥 比利時試陣爭勝 對手缺兩閘成弱點 迪布尼暗示盧卡古復出

盧卡古月初腿筋受傷，一度入選「歐洲紅魔」成疑。球隊上周對外宣稱他會缺陣兩場，但這名29歲前鋒前日已復操，更在隊內賽入球後，於場上嚷道「沒有人比我更渴望入球」。中場奇雲迪布尼賽前疑暗示對方會提早復出：「他的回歸不會影響己隊的踢法，但給予球隊更多選擇。即使他久未比賽，只能上陣數分鐘，對方防守球員都要忌憚。」

迪布尼為爭論致歉稱未適應踢法

迪布尼上仗則被影到與馬天尼斯及後衛艾達韋列特場邊爭論，他昨稱是未能從球會曼城適應到國家隊的踢法，為自己情緒失控道歉，「會令我感到挫敗嗎？當然會，但我也應該好好控制」。他表示球隊上仗整體發揮都一般，不只外界提到的守將速度輸蝕等固有問題。

被問及球隊如要問鼎冠軍的條件，隊長夏薩特則答道：「需要運氣和球員健康，泰拔高圖爾斯擋下所有來球，迪布尼能不斷輸送，盧卡古射入好幾球。」

軍情方面，比軍針對上仗未能完全壓制中場，考慮改用較防守性的阿馬度安拿拿，取代泰利文斯伙拍韋素。這名21歲愛華頓中場同意自己的優點在體格上，但否認自己像已退出國際賽的35歲前國腳費蘭尼，反指自己過往曾參考法國隊中場保羅普巴的踢法。

摩洛哥隊兩閘阿舒拉夫及馬沙拉奧上仗守和克羅地亞隊時俱受傷，其中馬沙拉奧是役肯定缺陣，勢削弱這支北非球隊5場不失的防線。射手安尼斯利則延續過去一年低迷狀態，在所屬球會西維爾亦已失去正選。

加主帥稱「幹掉克羅地亞」遭揶揄

上屆亞軍克羅地亞隊今晚在同組另一場，與加拿大隊上演控球與突擊的對決。「格仔兵」賽前有尼高拉華錫未復操，料由柏沙歷任正選右翼。「楓葉軍」主帥靴特文賽前用粗言稱要「幹掉克羅地亞」，遭克國媒體揶揄只是出口術。右閘阿歷斯達莊士東據報世盃後將由CF蒙特利爾轉會些路迪。