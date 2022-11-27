尹戈爾巧婦難為無米炊 荷蘭缺進攻瓣數靠運氣

戰術存缺陷 調兵遣將難彌補

尹戈爾八年前帶領橙軍出乎意料晉身4強，贏得戰術大師美譽，但八年後的今天，世界及世界盃皆已變，各隊戰術水平俱見提升，以致荷蘭軍容的缺陷，包括中場人手薄弱與鋒線倚賴迪比，再無法單憑老帥的調兵遣將彌補。控球組織核心自然在中場，可是來來去去就靠一個法蘭基迪莊，首輪便被塞內加爾逼到差點送禮，於是面對厄瓜多爾時，尹戈爾用上習慣墮後串連的古普美拿斯伙拍迪莊，惟對手也絕非蠢貨。

先要強調，厄瓜多爾抽起一個翼鋒改成三中堅陣式，別想當然以為代表保守或主守。正如日本半場變陣那樣，厄瓜多爾的對位跟荷蘭一致，整體反可推得較前加強壓迫。結果乃除了早段未適應新陣，讓橙軍入楔至中後兩線之間空位，並以入球機率甚低的一記妙射突襲，大部分時間盡屬厄瓜多爾天下。厄軍的推進組織同樣擾亂荷蘭防務，從其中一個防中退到中堅身旁開始，中場及前鋒均相應縮後一格，破壞橙軍的逼搶架構；左翼衛與安拿華倫西亞輪流攻入荷蘭右翼衛身後空間，更是防不勝防。

進攻欠銳窒礙整體發揮

橙軍捱打亦源於攻擊的牽制力匱乏。以卡拉臣做十號誠為笑話，猶如雲迪碧克之於曼聯；前線迪比缺陣或缺態的影響也曾於前瞻文章論及，而且由於左路側擊減弱而發揮不了右翼衛杜費斯的後上叩關。進攻要乜冇乜的荷蘭，守備亦非滴水不漏，前途似咁自不待言。

文：蘇柏高