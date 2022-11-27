德國爭勝保出線希望 辛尼傷癒勢候命鬥牛

賽前摀口捱批 夏維斯拒分心

由於同組的哥斯達黎加隊實力較弱，今晚日本隊全取3分機會不低，稍後出場的德軍料要擊敗「狂牛」，才能保住出線希望。他們今年各項賽事共失過12球，有10次都在68分鐘之後開始出現，當中只有主場對意大利隊一仗是大幅領先，被追近亦無關痛癢。在上仗對日本隊所失的兩球，費歷克罕有點名客串右閘的歷卡斯蘇尼不集中。

德國《踢球者》等表示，費歷克無意要甘美治重操故業再任右閘，傾向起用泰路基拿，並將蘇尼移入中路，取代尼高舒洛達碧克。翼鋒利萊辛尼則已輕度復操，但可見他要以保護貼固定右膝，料續任後備。名宿馬圖斯就呼籲球隊棄用傷癒缺態的老將湯馬士梅拿，起用體格較強的富克洛與哥列斯卡力爭球權。

德國隊上仗賽前合照全隊做出摀口手勢，抗議國際足協禁止各隊隊長戴上聲援同志平權的臂章，被指是未能專注球賽。另一方面，有球隊贊助商不滿德足總屈服國際足協決定而終止合作。上仗擔任正選的夏維斯表示：「我們這幾天已清楚表達了對事件的立場，不必再說，現在是時候百分百專注在足球上。」

西班牙勢原班人馬應戰

西班牙隊上仗對哥斯達黎加隊清風送爽贏7球，教練安歷基亦善用5個換人名額，讓半隊主力早早休息，今仗勢以原班人馬再戰。熱愛科技訓練的安歷基今屆亦創先河，在直播平台Twitch介紹球隊訓練，表示：「我們用影片訓練多於在場上，部分球員在球會與國家隊雖然不同，但回來後沒有適應問題。」他又表示球員在世界盃期間可以有正常性生活，自己只禁止狂歡派對。