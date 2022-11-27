日本恐缺兩守將 爭連勝蒙陰霾

富安健洋本月初為阿仙奴征戰歐霸時拉傷大腿，世盃前對加拿大隊的熱身賽缺陣，上仗鬥德國隊僅於下半場入替踢半場。日本傳媒指出，這名24歲後衛該仗疑再觸傷大腿，昨未隨大軍操練。上仗出任正選右閘的酒井宏樹，同樣受大腿傷勢影響，只能與富安脫離大隊獨自訓練。

山根視來籲嚴防哥國新星班尼迪

若酒井宏樹終未能趕及復出，效力川崎前峰的山根視來料將擔正演世盃處子戰。該名28歲後衛直言準備就緒，自信能克服苦難協助球隊爭勝。他又指出，對手的18歲新星翼鋒班尼迪需要嚴加看管，「對方是一名左腳球員，若讓他有空間傳中將為己隊帶來威脅，因此我希望與其他隊友合力制止」。

此外，1993年曾經歷世界盃亞洲區外圍賽「多哈慘劇」的日本隊名宿三浦知良，日前完成在鈴鹿得分手的日本足球聯賽（JFL）球季後，昨啟程重回傷心地觀戰。他寄語後輩即使已擊倒四屆盟主德國隊，仍要抱平常心應戰，「日本隊並沒變，最好還是專注自己而非對手。希望他們能展現無懼任何對手的精神，就如上仗反勝一樣」。