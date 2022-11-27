藍武士重細節 基地見微知著 嚴守口罩令防疫 堂安律人氣急升傳媒追訪

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

日本隊在世盃E組首仗2：1反勝德國隊，讓香港以至海外球迷都喜出望外。本報記者日前到訪「藍武士」的訓練基地，亦是卡塔爾班霸艾薩德的訓練場，場地於世盃期間佈置成日本隊的主色調，入口處招牌以日文寫上「歡迎藍武士」，場內傳媒中心門前展示一眾日本國腳的宣傳硬照。

傳媒蜂擁而至 操練改全程開放

從日本隊的訓練基地，亦可看到團隊處事仔細嚴謹一面，如傳媒中心內有展板詳列訓練開放時間、會到採訪區的球員名字，甚至翌日流程，採訪區細分成電子傳媒、文字記者及攝影師3區；提供給傳媒茶點的枱上，亦溫馨提示每人限取一瓶水。值得一提的是，日本隊是今屆32隊中，唯一列明傳媒進入訓練基地必須戴上口罩，入口處亦有職員為訪客量度體溫及要求使用搓手液，反映即使卡塔爾放寬防疫指引，日本隊在當地依然做足防疫措施。

日本反勝德國後，翌日操練一如所料有大批傳媒到場，當中不乏海外傳媒，如英國廣播公司（BBC）亦派員訪問球員甚至日本記者感受。當日操練原定只開放15分鐘，也許眼見有眾多傳媒，日本隊臨時將訓練改為開放全程，球員們也安排到較近傳媒區位置訓練，讓文字記者都能較近拍攝球員操練情况。

響頭炮振士氣 眾將開懷備戰

日本首仗正選球員僅散步拉筋輕舒腳頭，其餘後備球員如常訓練，包括對德國射入扳平一球的堂安律，在訓練一舉一動都成焦點。球隊首仗全取3分士氣大振，不少球員在這課操練期間不時面帶笑容，隊友交流時甚至開懷大笑，氣氛相當輕鬆。阿仙奴後衛富安健洋因傷缺席該課操練，但昨已復操。而操練後訪問環節，受最多傳媒圍訪也是堂安律，這名效力德甲弗賴堡的24歲鋒將外流多年，以英語回答海外傳媒提問也毫無難度。