體壇快訊：傅家俊德國賽負希堅斯

三籃香港大師賽今展開

國際籃聯（FIBA）世界三人籃球巡迴賽香港大師賽今、明兩天於維多利亞公園展開，4支本地隊伍今早於資格賽率先登場，與高雄隊及印尼的日惹隊爭奪正賽席位。資格賽出線的兩隊，同日下午將轉戰正賽，挑戰來自拉脫維亞、塞爾維亞、蒙古等地勁旅。

肯尼亞去信田聯求勿禁賽

出產多名世界級中長距離跑好手的肯尼亞，近年有多名運動員跑手因藥檢陽性被禁賽。世界田徑聯會（World Athletics）向路透社證實，該國政府已去信聯會，承諾將全力打擊運動員涉用禁藥問題，冀對方從輕發落，不要全面禁止肯尼亞選手參與國際賽事。

比維利推人停賽3場

洛杉磯湖人後衛比維利（黃衫左）周三於NBA常規賽對陣鳳凰城太陽期間，在一次爭執中惡意推倒敵軍中鋒迪安祖艾頓被逐，聯盟昨宣布對其追加3場停賽。此外，今年以選秀狀元登陸奧蘭多魔術的班基路，落實明年代表意大利出戰籃球世界盃。