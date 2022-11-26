法國遇丹麥求雪恥 基奧特誓當隊史入球王

華拉尼可復出 高文離營勢缺陣

法國隊今屆世界盃賽前，賓施馬、尼高路簡迪及保羅普巴等主將因傷不能參賽，卻仍在首場分組賽以4：1大勝澳洲隊，明晨若再挫丹麥隊勢可晉級。惟盧卡斯靴南迪斯上仗因受重創已無緣今屆餘下賽事，料其左閘位置會由其弟迪奧靴南迪斯頂上。此外，傳言京士利高文日前踢友賽時觸傷肌肉及離開大本營，暫時未知傷情，若最終缺陣，右翼奧士文尼迪比利便有望續任正選，與基沙文一起為前鋒基奧特及基利安麥巴比鋪橋搭路。至於法軍好消息是教練迪甘斯昨證實，因腿筋受傷缺陣1個月的華拉尼將可上陣。

基奧特迄今在國際賽上陣115次獨取51球，與亨利一起領先法國射手榜，故若對丹麥再建功，便可榮膺隊史最佳射手，而該名36歲射手上仗賽後更已明言瞄準這目標，但其AC米蘭隊友丹麥隊長守卡積亞說：「我會祝福基奧特。他是當今禁區內其中一名最佳前鋒，但希望我在交手中佔上風。我要令他全場寧靜。」

丹麥日前有中場湯馬士迪蘭尼因傷退隊，另一中場丹斯卡特料可擔正。丹麥隊此役或未踢已贏信心，事關他們在6月和9月的歐洲國家聯賽比賽曾兩挫法國。迪甘斯說：「我們須確保不能再負丹麥。此役不涉及報復，因兩軍彼此互相了解。」至於同組突尼斯隊今晚率先碰形勢欠佳的澳洲是亟欲爭取開齋，據報31歲前鋒卡斯里很有機會掛帥。這名突軍隊史次席射手於首戰與丹麥互交白卷中沒有上陣。