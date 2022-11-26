忘卻驚天敗仗 阿根廷重振刺墨客 記者直擊賽前操練 美斯笑臉迎人樂觀備戰

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

阿根廷隊因首仗爆史上最大冷門，對沙特阿拉伯隊全失3分，若今仗未能取勝，便恐步2002年一屆後塵，提早於分組賽止步。美斯上仗賽後表示落敗沒有藉口，需要團結，而對於敗仗的分析，他表示：「沙特球員運球壓前得很快，己隊嘗試控制，但也被帶快了。」不過，這支南美勁旅過去從未試過分組賽連敗之餘，近10次面對墨西哥隊取得7勝3和，有「格食格」之感。

針對上仗中後場的失誤，阿根廷隊在操練中嘗試了不同人選，其中主帥史卡朗尼據報相當欣賞年輕中場安素費南迪斯，希望他能以活力保護防線與狀態不足的里安度柏利迪斯。守將利辛度馬天尼斯亦料獲正選，或取代老將奧達文迪。不過，最關鍵的始終是美斯能否以最佳狀態出戰，報道指美斯的足踝和小腿續需要額外的恢復治理，但他昨仍有完成大隊操練。

逾200傳媒直擊操練

老馬死忌 球迷橫額悼念

阿根廷隊昨晚於卡塔爾大學訓練場的訓練基地，舉行在賽前最後一課操練，雖然只開放首15分鐘，但也許關乎出線與否的生死戰，現場義工透露，在場多達逾200名傳媒到場採訪，而且不少南美記者均開Live報道直擊訓練場。

本報記者現場所見，美斯率先與首仗兩名正選中場迪保羅及艾真度高美斯一同步出訓練場，然後到場中與教練史卡朗尼討論。而美斯看似輕鬆，在這課多次面帶笑容訓練。

而訓練場門外，有多個阿根廷球迷帶同印有「老馬」馬拉當拿肖像的大型橫額，悼念這名死忌兩周年的已故球王。

另一邊墨西哥隊首仗悶和波蘭隊而取得1分，即使是役再和波亦未至形勢太差。37歲的奧祖亞雖然已回流墨超母會阿美利加，但在國際賽續有上佳發揮，上場便勇救羅拔利雲度夫斯基的12碼。今場鬥另一巨星美斯，他表示：「對上史上最佳球員之一的美斯，還有比世盃更好的舞台嗎？我不喜歡說太難應付，所以不想對戰。」墨軍射手魯爾占美尼斯仍因傷上陣成疑，2014至16年曾執掌阿根廷隊的馬天奴，或起用入籍兵富尼斯摩利一同倒戈。31歲的摩利表明若入球會慶祝，正選的話也會賽前唱墨國國歌。

摩利倒戈 表明入波將慶祝

沙特阿拉伯隊則會今晚先鬥波蘭隊，贏波便會提前出線。球隊上仗下半場早段一口氣連入兩球而反勝阿根廷，半場在更衣室的片段亦曝光，顯示主帥連拿迪曾稱「大家想要一張與美斯的比賽合照嗎？」藉此鼓勵球員埋身施壓。

不過，沙特過去曾有慘敗於德國、俄羅斯等隊的劣績，今次面對同樣體力化及有身形佔優的波蘭隊或難以死守到尾。至於賽前這支中東勁旅更傳來壞消息，首戰半場傷出的中場兼隊長艾法拉積，以及末段被隊友撞傷頭部的左閘艾沙拉尼，均落實緣盡餘下賽事，失去兩員大將戰力受損。