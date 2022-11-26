C朗稱解約曼聯告一段落 冀聚焦世盃

加納主帥斥插水獲12碼

C朗因上周私下接受訪問並炮轟曼聯運作，在葡萄牙隊展開世盃首戰前夕遭解僱，但無損他助國家隊險勝加納隊。他榮膺是役最佳球員，但被問到球會風波時搖頭說道：「這一章已在本周完結，我想以最好的狀態去開始今次比賽（世界盃），很自豪創下5屆入球的紀錄。」有報道指沙特阿拉伯球會希拉爾已準備向目前去向未明的C朗遞上聘約。

昨仗博得12碼的C朗，於65分鐘親自操刀助葡軍先開紀錄，但慢鏡顯示加納隊中堅穆罕默德沙利素與C朗只有輕微接觸。加納教練艾度更直言應該反過來罰C朗插水犯規：「我認為這是錯判，己隊球員先踢中波才中腳，球證給了他特別的禮物。」

膺首戰最佳 C朗認不值獲獎

C朗超越比利、施拿及美斯等名將，成為首名5屆比賽皆取得入球的球員，但除了12碼外，37歲的他是役其餘時間乏善足陳，包括早段離門4碼的頭槌頂斜，令外界有聲音認為他應讓後輩上陣機會。C朗賽後則坦言這仗最佳球員獎應是隊友般奴費南迪斯或祖奧菲歷斯，而非自己。