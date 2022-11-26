葡軍眾將惹哄動 傳媒採訪區激戰 C朗最後登場未受訪 女義工睹偶像後雙眼通紅

採訪世界盃的認證傳媒除了比賽門票，進入賽後記者會或混合採訪區也要事前登記抽籤。本報記者最終抽中可進入葡萄牙對加納的混合採訪區，據說跟往屆相比今屆有新安排，比賽兩隊會各派3名球隊指定球員必須經過混採區接受傳媒訪問，其餘有上陣的球員亦會經過區域離場，但受訪與否視乎球員意願，未有落場的球員則不會經過。而電視及文字傳媒會在不同區域等待球員，文字記者區域內一律禁止拍攝影片，會按訪問語言再細分3區讓記者等候，主要為英語和兩隊的母語，如今次為英文、葡萄牙文及法文。

最佳拍攝位置爭崩頭

今次混採區有近百名全球各地傳媒到場。葡萄牙有眾多球星在陣，眾人焦點的C朗，於開放混採區一小時後才現身，這名37歲球星今場未被安排必須受訪，因此他經過這個U字形區域時一如所料未有停步直接離開，但仍足以引起現場哄動，無論傳媒還是大會義工都紛紛拿出手機欲拍下其風采，且各人為爭拍攝最佳位置更一度出現混亂。有女義工近距離看到偶像後，事後感動得雙眼通紅與同伴擁抱。

般費貝拿度施華兩語言受訪

葡軍一眾英超球星如般奴費南迪斯及貝拿度施華亦表現親民，願意逗留較長時間先後以葡文及英文回答問題，另邊廂轉籍加納的白禮頓右閘蘭普堤亦獲不少英國記者追訪。

畢竟抽中進入世盃混採區機會難逢，因此每當球員來到準備好受訪時，在場傳媒都會鬥快上前，爭相伸手用電話或錄音筆記錄訪問內容，「戰况」激烈。記者陣容同樣星光熠熠，本報記者在過程中亦有收穫，遇到《The Athletic》體育記者大衛奧斯甸（David Ornstein），有機會跟這名撰寫不少英超獨家轉會消息的名記寒暄數句。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊