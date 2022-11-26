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2022年11月26日星期六
荷蘭厄瓜多爾言和續不敗 卡塔爾不敵塞內加爾 歷來第2東道主分組賽出局
李察利臣金球領巴西響頭炮 尼馬傷出緣盡分組賽
巴西攻守平衡 尼馬健康左右大局
卡塔爾現場：場外睇波人潮處處 足球撰共同語言
今日世盃賽程
葡軍眾將惹哄動 傳媒採訪區激戰 C朗最後登場未受訪 女義工睹偶像後雙眼通紅
C朗稱解約曼聯告一段落 冀聚焦世盃
日本反勝德國感觸 《足球小將》作者：夢想成真
伊朗挫10人威爾斯 鬥美國爭出線
喀麥隆中鋒撞樣 勒邦占士笑言外地「秘撈」
世盃快遞：比利撐巴西奪冠凱旋
忘卻驚天敗仗 阿根廷重振刺墨客 記者直擊賽前操練 美斯笑臉迎人樂觀備戰
法國遇丹麥求雪恥 基奧特誓當隊史入球王
李皓晴何鈞傑德國支線賽飲恨摘銀
傳蘋果有意入主曼聯 格拉沙擬標價566億勢破紀錄
體壇快訊：傅家俊德國賽負希堅斯
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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世界盃
世界盃2022
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