巴西攻守平衡 尼馬健康左右大局

塞爾維亞能在外圍賽壓倒葡萄牙直接進軍卡塔爾，水平自然有保證，而首戰令巴西更惡啃的是，以非常進取的高位人盯人，使森巴兵難以如常經中場從地面推進，唯有嘗試直接長傳予兩翼，但高波同樣因體型差異冇得頂。不過塞軍此種犧牲隊形的貼身追纏總有瞬間漏洞，上半場留有餘地的巴西依然可憑質素覷準空隙，左右兩翼分別有一次慢半步的單刀及入楔禁區起腳。

逼搶模式奏效 鐵迪變陣顯心思

話得說回來，巴西原先也有點自製陷阱况味，讓尼馬靠左呼應左翼雲尼（編按：本報譯作雲尼斯奧斯祖利亞），引來大堆敵人堵塞後者去路，唯一好處僅為牽制塞軍右路反擊能力歸零。

更衣室出來後，森巴軍教頭鐵迪沒有換人，而是只把尼馬稍稍移中墮後，調動微細卻有效。首先乃逼搶模式，上半場以四二四誘導對手放長波往預定區域，下半場直接以中鋒、雙翼和兩閘封死塞軍的三中堅和兩翼衛，效率更高，未夠一分鐘就有反搶得來的單刀。餘下時間皆為巴西攻勢結束後三兩腳又奪回皮球再攻過，頓成等睇森巴鋒將表演的格局。

全員齊上齊落 尼馬角色攸關

尼馬看似不起眼，其實有賴他調位後的適時拉空位、派牌與盤扭，雲尼才重獲無盡的單對單空間。當然尚有防務dirty work，而這正是鐵迪治下森巴軍最恐怖之處，全員放下球星身段齊上齊落。數奪標熱門，心目中首兩位由始至終乃巴西與西班牙，如今更無疑問。可惜兩軍勢將八強硬碰，倘真遇上，還是巴西高半線——如果尼馬健健康康

（柏高球評）