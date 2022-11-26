李察利臣金球領巴西響頭炮 尼馬傷出緣盡分組賽

「森巴兵團」雖半場未能撕破塞爾維亞的頑固防線，但在62分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞左路快射被救，李察利臣補中。兩人10分鐘後再次合作，雲尼斯奧斯的傳中雖在李察利臣身後，但後者控高皮球並窩利抽入，奠定2：0勝局，憑較佳得失球差力壓瑞士隊排G組榜首。巴西隊自1934年起，決賽周首戰取得17勝3和不敗佳績。

隊友丹尼路同受傷 最快淘汰賽復出

李察利臣今季在所屬球會熱刺表現一般，但仍力壓羅拔圖法明奴獲徵召，昨仗更以正選掛帥。巴西傳媒影片顯示李察利臣早前在意大利集訓時，已試過掛射破網。他成為近3屆首名巴西隊9號球員入球後表示：「鐵迪說我能嗅到入球機會，在半場，我跟隊友說有波都可傳給我，這就會入球。」主帥鐵迪則大讚：「我們下半場技術層面有明顯進步，你看到他控高皮球，怎樣調整身體去起腳。」塞爾維亞隊是役專注防務，未有射門中目標，教練史杜高域慨嘆球員下半場體能下降，被巴西隊把握到機會。

另一方面，巴西隊長尼馬是役策劃開紀錄入球，全場9次被侵犯，戰至80分鐘與敵衛尼高拉米連高域碰撞後傷出。30歲的他離場時脫下球襪後可見其右足踝明顯腫脹，鐵迪否認未及時換人致尼馬傷上加傷，但據路透社消息指，尼馬與同樣末段受傷的右閘丹尼路，將缺席餘下兩場分組賽，最快淘汰賽才有望復出。

非洲中北美洲列強首輪不勝

隨巴西隊贏波，32支決賽周球隊已悉數亮相，其中非洲及中北美洲合共9隊首輪俱未獲勝，擁主場之利的亞洲隊，戰績僅次歐洲球隊。4場互交白卷則創下首輪比賽紀錄。