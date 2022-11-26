荷蘭厄瓜多爾言和續不敗 卡塔爾不敵塞內加爾 歷來第2東道主分組賽出局

荷蘭今仗正選陣容與首戰以2：0挫塞內加爾相比有3個調動，分別以守將祖利奧添巴、中場古普美拿斯及卡拉臣，分別取代馬菲斯迪歷特、貝侯斯和雲遜贊臣，而賽前盛傳或傷癒復出掛帥的迪比則先列後備，讓加普及翼鋒貝雲積合作攻堅，法蘭基迪莊、戴利白蘭特及杜費斯則續坐鎮中場。厄瓜多爾隊正選方面，與上仗作客勝東道主卡塔爾是只有一個變動，就是先收起前鋒羅馬里奧艾巴拉，以及多打一個守衛保路素，明顯是以守為先，卻在甫開賽6分鐘便失守，當時卡拉臣於禁區頂控球與加普「單擋」後，加普起左腳怒射得手，取得個人今季第2個入球。

加普先開紀錄 安拿華倫西亞扳平

厄瓜多爾其後積極反撲，其間不時被硬朗的荷蘭球員阻截，並出現不少犯規動作。厄軍上半場最佳機會是上仗對卡塔爾梅開二度的隊長箭頭安拿華倫西亞，於左路推大位起右腳命射，但被反應快的荷蘭門將路柏特橫身拍出。補時階段，厄軍後衛安祖路比度斯遠射省中隊友佩華斯艾斯度比倫，令皮球改變方向入網，惟球證認為有厄軍球員越位在先「食詐糊」，令空歡喜一場的厄軍上半場以0：1落後。

下半場接戰，荷蘭以迪比入替貝雲積。49分鐘，荷蘭後場失控球權讓厄軍打反擊，其間路柏特雖擋出對方射門，卻被安拿華倫西亞「執死雞」扳平。59分鐘，得勢不饒人的厄軍有中場干沙路柏拉達射門中楣，使荷蘭大難不死，而兩軍最終各一言和，以1勝1和同得4分並列榜首。

卡塔爾隊昨晚迎戰塞內加爾隊一役，主隊雖續有主場之利，上半場卻無爭取開齋的氣勢，大部分時間受制於組織力較強和球員技術較好的塞內加爾。塞軍開賽不久便有伊斯美拿沙亞右路窄位射中網側，其隊友南柏斯文迪於9分鐘亦曾遠射斜出。首仗吞厄軍兩蛋的卡塔爾至15分鐘首度攻門，但前鋒艾菲夫射門一飛冲天，塞軍的柏特斯文接着在左路窄位勁射被卡塔爾門將巴森拍出。

34分鐘，艾菲夫左路接應傳球後卻遲遲未有起腳射門，在與敵衛碰撞倒地卻不獲判12碼，平白浪費為卡塔爾取得今屆世盃首個入球。41分鐘，卡塔爾守將保亞林侯基標區內解圍「撻Q」變助攻，被把握機會的塞軍鋒保拿爾迪亞衝前射入打開紀錄，以1：0領前半場。換邊後僅3分鐘，塞軍後衛伊斯美積及斯助攻前鋒迪亞希奧以2：0領前。78分鐘，卡塔爾後衛伊斯美爾穆罕默德右路接應長傳後，傳中予鋒將穆罕默德蒙達利勁頂破網追至1：2落後，卻在3分鐘後被後備上陣的塞軍前鋒班巴迪安射成3：1完場。

卡塔爾成最低分東道主

塞軍及卡塔爾賽後兩戰分別得3分和0分，故此卡塔爾即使最後一仗爆冷贏「橙軍」，也肯定會繼2010年世盃的南非隊後，成為另一支分組賽「畢業」的東道主。值得一提的是，南非在12年前以勝和負各一得4分以小組第3名出局，故此單計積分，篤定多過今屆的卡塔爾。