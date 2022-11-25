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2022年11月25日星期五
C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮
韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗
安保路倒戈奠勝 瑞士首擊險勝喀麥隆
採訪手記：異地採訪與時間競賽 時差成最大考驗
卡塔爾現場：天幕下泛舟運河 卡塔爾商場如置身澳門威尼斯人
今日世盃賽程
堂安律守信念 成就世盃佳話 日揆稱挫德國全國沸騰 民眾籲效沙特放假慶祝
費歷克嘆敗仗受壓 冀餘下兩仗扭劣勢
孤注一擲變陣收效 日本出線不是夢
狂牛首擊派7蛋寫隊史 18歲加維建功締里程碑 安歷基忌憚德國反撲
世盃快遞：迪蘭尼傷退丹麥緣盡世盃
卡尼傷勢無礙 領銜三獅攻美 馬古尼無腦震盪可候命 沙卡端納演阿仙奴內訌
荷蘭厄瓜多爾爭連勝 雲迪積克促防反擊
拿度續撐阿根廷 稱「敗仗不足以斷定實力」
劉慕裳首登世界二姐 創生涯新高
碧咸或伙英首富合資洽購曼聯
體壇快訊：東方簽傑志舊將史雲斯頓
電視精選
今日世盃賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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C朗破天荒5屆決賽周建功 爭議12碼打破僵局 領葡軍挫加納響頭炮
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安保路倒戈奠勝 瑞士首擊險勝喀麥隆
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