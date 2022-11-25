體壇快訊：東方簽傑志舊將史雲斯頓

李何配闖德國賽混雙4強

港乒「大師姐」李皓晴昨伙何鈞傑在世界乒乓球（WTT）德國支線賽混雙8強，以局數3：1擊敗智利隊組合晉級4強，今晨與東道主組合爭入決賽；惟她同日轉戰女單次圈則以3：4憾負年僅14歲的日本隊小將張本美和，與隊友黃凱彤及吳詠琳均無緣8強。

列斯亞度回巢紅牛

應屆世界一級方程式賽車（F1）車隊冠軍紅牛宣布，已落實離開麥拿侖的澳洲籍車手列斯亞度來季將回巢，擔任車隊的第3車手，負責隊內測試、模擬器及商業活動等工作。33歲的他在2014至2018年效力紅牛大隊，其間兩登上總季軍，今季則以第11名完成。

艾榮轟29分助籃網捕龍

布魯克林籃網昨憑早前涉反猶太風波的艾榮（圖）攻入復出後最高的29分，在NBA常規賽作客以112：98擊敗多倫多速龍。至於衛冕總冠軍的金州勇士，則在威金斯攻入本季最高的31分下，以124：107輕取缺少保羅佐治及利安納的洛杉磯快艇。