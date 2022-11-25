卡尼傷勢無礙 領銜三獅攻美 馬古尼無腦震盪可候命 沙卡端納演阿仙奴內訌

修夫基昨在賽前記者會上，首先為三獅軍團球迷帶來好消息， 陣中兩大「哈利」俱已無礙。修夫基說：「卡尼的狀態已經無問題。他目前仍未有參與全隊練習，不過這不會影響他第二場賽事的上陣機會。至於哈利馬古尼，我們將他調離場是因為當時他感到非常不適，並且影響他比賽時的視野。我們一度擔心他是腦震盪，但經檢查後他的感覺已經好多了。」

對倚重反擊及死球戰術的修夫基而言，兩大「哈利」的作用絕對無法取代：哈利卡尼在對伊朗一戰中墮後策動攻勢，結果送出兩次助攻；馬古尼的空中優勢更是英軍中無出其右，並直接造就布卡約沙卡、史達寧及拉舒福特等邊路快馬有更多時間及空間在敵方危險地帶「搵食」，其中沙卡更是繼1966年前西德隊名宿碧根鮑華後，首次征戰世界盃即梅開二度的最年輕球員。這名狀態大勇的阿仙奴年輕翼鋒，此仗將有望與其球會隊友，現為美國正選門神馬特端納作正面交鋒。

比克福特：敵軍多英超兵不容忽視

單論交手往績，英美雙方最近5次國際賽對碰，英軍皆佔盡優勢。除2010年世界盃雙方1：1握手言和外，其餘4戰「三獅軍團」都全數勝出，最近一次美軍揚威，已要追溯至1993年。不過英軍門將比克福特在訪問中就明言，不能小覤這支不乏「英超兵」，而且上仗與威爾斯各一言和的美軍，「他們當中有很多人都在英超球隊效力，尤其是基斯甸普列錫，他絕對是個頂尖球員。我曾與他在英超賽場交手多次，他不單左右腳都非常出色，而且非常擅長在禁區內捕捉機會射門」。

威爾斯勢高空轟炸伊朗

另一方面，首戰與美國同得1分的「紅龍軍團」威爾斯隊，則會先在今晚撲擊上仗大敗而回的伊朗，力爭全取3分佔據出線主動權。威爾斯前鋒基化摩亞賽前則明言，參考上仗英格蘭大勝伊朗的經驗，他們將會盡量利用身高優勢，冀能以死球及空中戰，擊潰並不擅頂的伊朗防線。