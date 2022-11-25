狂牛首擊派7蛋寫隊史 18歲加維建功締里程碑 安歷基忌憚德國反撲

加維膺世盃第3年輕入球者

西班牙隊憑丹尼爾奧莫、馬高阿辛斯奧及費倫托利斯梅開二度，至54分鐘已以4：0遙遙領先，其後加維、卡路士蘇拿及艾華路莫拉達錦上添花，以7球淨勝全場無射門的哥斯達黎加隊。加維不但以18歲110日之齡，成為隊史世盃最年輕入球者，亦是自1930年的墨西哥球員路薩斯及1958年的巴西球王比利後，歷來世盃第3年輕的入球者。

值得一提的是，效力巴黎聖日耳門的哥軍門將基羅拿華斯曾於2014至19年效力皇家馬德里，賽後獲前隊友馬高阿辛斯奧及馬德里體育會中場高基等上前安慰。

西班牙主帥安歷基賽後說：「球隊在各方面表現出色，由一開賽便能主導賽事，一切都很順利。」52歲的他又稱，「狂牛」昨贏出漂亮一仗的主因是堅持多年來行之有效的足球哲學，以及他從不懷疑麾下不能取得入球。他續說：「我可以告訴你，這支球隊不會因這次大勝而鬆懈下來。」

被問及下仗硬碰首戰失利的德國時，安歷基說：「對方是有力打敗我們。我現不知道那些球員下場會擔正，可以說的是，未來7仗的正選陣容不會是同一班球員。陣容一定會有變化。」

哥軍零射門慘敗 主帥：難忘災難

反觀哥軍教頭路爾斯蘇亞雷斯則形容這場慘敗是「一場難以忘掉的災難」，坦言憂慮球員難在短期內收拾心情重新出發。包尾的哥軍下個對手是排次席的日本隊。