孤注一擲變陣收效 日本出線不是夢

對位人員一致 防線推前帶動反擊

論「抵贏」程度，日本肯定遠超前一天的沙特阿拉伯，惟仍只能形容為抵讚。東瀛軍教頭森保一開賽時明顯排錯陣，又或曰德國部署正確，進攻階段的三二五陣式完全食住日本四人防線，不斷於右路佯攻，引晒後衛過去，隨即一兩腳地面傳送，便去到左邊Raum這個空出來的「第五人」。日本僅失一球捱完上半場已見神功護體，讓森保一有機會在換邊後立即改用五四一。

這變動的功用涉及幾個層面。首先乃守衛人數對得上德軍攻擊線，關上右閘後門；兩軍對位的人員一致，日本繼而可實行人盯人逼搶，不再讓對方的外圍組織輕鬆搓傳，自己的防線則具備條件推前；整體壓上，反擊的途程自然縮短，亦較易互相呼應。話雖如此，藍武士當刻的攻勢其實沒太大起色，落後之下遂以翼鋒串演翼衛，卻未見其利先見其害，但幸運之神真很眷顧，德軍射極唔入放生東瀛兵，然後就都是歷史了。

德國欠頂級中鋒 鬥西班牙求不敗

總體而言，森保一的戰術用人依然保守，尤其是收起三笘薰時進攻相當呆板。幸而初步觀察隔籬比利時等四隊的水平符合估算，日本此組的出線隊伍可望直入八強。到時會否出現藍武士挑戰巴西呢？大抵要看西班牙怎樣走線。至於德國表現縱非拙劣，無奈欠缺擅長破越位的中鋒，下仗硬闖狂牛的馬騮地獄，搶到一分吊命已值得酬神。

（柏高球評）