堂安律守信念 成就世盃佳話 日揆稱挫德國全國沸騰 民眾籲效沙特放假慶祝

雖然德軍在該仗先開紀錄，但「藍武士」教頭森保一在下半場作大膽調動，包括用守將富安健洋取代翼鋒久保健英變陣打三中堅，再換入南野拓實、淺野拓磨及堂安律。最終德甲戰將堂安律和淺野拓磨各建一功，助日本隊2：1絕地反勝。

沙特挫阿根廷添動力 淺野拓磨嘆圓夢

效力德甲弗賴堡的堂安律，賽後談及自己能頂住壓力，在75分鐘為球隊追和的關鍵，「我非常有決心，抱着只有我能入球的信念落場」。不過，他表示球隊能夠拿下勝利，關鍵在於團結一心。射入致勝一球的淺野拓磨，直言在世界盃擊敗德國隊，感覺就像美夢成真，「看到沙特阿拉伯贏阿根廷的比賽，我們相信日本隊也能做到」。

除了淺野拓磨之外，日本隊主帥森保一和隊長吉田麻也異口同聲指出，沙特阿拉伯隊在C組爆冷以2：1反勝阿根廷隊，令他們更添信心。森保一表示「我們只要像沙特阿拉伯一樣，堅持到底就有機會」，這名54歲教頭領軍4年受盡指摘，如今日本隊在世界盃踢出精彩一仗，他可以算是一吐烏氣，又指球隊「已達世界級水平，是役展示了亞洲足球的能力」。

「藍武士」擊敗德軍後，日本澀谷的十字路口出現即興的慶祝活動，一眾市民亦呼籲首相岸田文雄效仿沙特讓全國放假，就連效力西甲皇家蘇斯達的久保建英也贊同此建議，盼跟球迷一起享受這份喜悅。岸田文雄昨接受訪問時，透露自己亦有觀看球賽，「這是精彩的勝利，全日本都因此沸騰」，並盼球隊能夠乘勝追擊，晉級16強。

自發清理更衣室 FIFA讚「一塵不染」

另外，日本隊在賽場上反勝德國隊，日籍球迷自發收抬觀眾席的垃圾，球員亦維持更衣室的整潔，更留下紙鶴並寫上感謝字句。國際足協（FIFA）事後於社交媒體讚嘆日本隊的更衣室「一塵不染」。