鬥塞軍疑正選陣容外泄 鐵迪汲取教訓兩手準備

巴西傳媒賽前一致指出，森巴兵將以盧卡斯柏基達取代費特，與卡斯米路坐鎮中場，而雲尼斯奧斯祖利亞亦力壓其他翼鋒，搶贏正選。同一口徑的原因，據報是一名嘉賓訪客，拍攝球隊閉門操練影片並分享到網上。球隊上屆在俄羅斯，以至美洲盃賽事都曾有類似事件。

巴西隊上屆曾在分組賽兩球擊敗塞爾維亞隊，但8強不敵比利時隊。鐵迪如今領軍捲土重來，除了球員經驗更豐富，他覺得自己也有汲取上次出局教訓：「我當年還很幼稚，總在想『這是世盃，巴西是熱門』，情緒受很多干擾，現在更知道要專注在甚麼地方。」跟隨鐵迪逾20年的助教沙維亞，表示球隊比上屆更完整，認為「現在就算失去任何球員，都有應對方案。」

塞爾維亞隊相較而言欠進攻板斧，但單靠快速反擊便相當煞食。數據顯示他們在外圍賽有19次後場推進，15秒內已直奔對手禁區完成射門，冠絕歐洲。射手盧卡祖域近月在球會復勇，料足以取代阿歷山大米祖域。拉素中場米連高域沙域則賽前傳已與祖雲達斯傾妥個人條件，準備冬季隨杜辛華荷域、菲臘高斯迪等同鄉，加盟這支意甲豪門。

瑞士鬥喀麥隆 安保路期待倒戈

「巴塞」兩軍亦連續兩屆與瑞士隊同組，後者今晚將對喀麥隆隊，有前鋒比列安保路倒戈出生地。安保路稱代表瑞士是個人意願，但仍會每年回喀國探親，對今仗相當期待，又笑言自分組賽抽籤後，已被問及國籍的事過萬次。