贏阿根廷舉國歡騰 沙特民眾放假一天 主帥稱對手輕敵 美斯籲重新振作

卡塔爾阿聯酋元首道賀

沙特政府指全國假期「適用於所有國營或民營機構僱員，以及學生」，主題公園等文娛康樂設施一律免費入場。多名沙特政府要員兼王室成員均有上載片段，顯示自己觀看「沙漠綠鷹」歷來第4場世盃勝仗。國營電視台的片段顯示在首都利雅得，無論男女都走到街上慶祝，不少車輛響咹，乘客揮動國旗。近年一度與沙特交惡的世盃主辦國卡塔爾、阿聯酋等國的元首亦祝賀沙特寫下阿拉伯足球新一頁。

沙特主帥連拿迪亦成賽後熱話之一，事關這名54歲法籍教練，曾於2012年領黑馬贊比亞隊贏得非洲盃冠軍，3年後助科特迪瓦隊再獲此殊榮。2019年接手沙特的他賽後直言感到對手輕敵：「相信美斯會說沙特踢得好，所以阿根廷輸波，但你知道他們的比賽動力，明顯不如面對巴西隊時。」中場艾穆基則稱：「我們有個瘋狂教練，半場休息時一直鼓勵我們，繼續提供場上指示。」至於在卡塔爾的沙特球迷，則被拍到在球場外集體模仿美斯宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）的入球慶祝。

阿根廷傳媒均指這是恥辱敗仗，美斯亦承認球隊在5分鐘內連失兩球是失去專注力，需重新振作，力爭出線。至於阿根廷鄰國巴西，總統博索納羅在內的不少名人紛紛取笑阿根廷隊的差勁表現。