世盃首戰前逃魔 C朗去向成謎 稱愛曼聯永不變 朗尼：雙方別無他選

領銜鬥加納 賽前缺席記招

曼聯昨於官網發聲明，證實已與C朗就離隊達成共識，並稱球隊在領隊坦夏格帶領下將繼續專注爭取佳績，C朗則在聲明中表示：「我愛曼聯和球迷，這一點永遠不會改變。不過，我覺得是時候尋求新挑戰了，希望球隊在餘下賽季和未來取得成功。」惟他昨未有以隊長身分出席葡萄牙隊的世盃賽前記者會。

C朗去年回巢加盟曼聯，各項賽事上陣38場攻入24球，亦是球隊神射手，但在英超僅以第6名衝線，歐聯亦在16強出局。曼聯今季由坦夏格接手後，C朗多次被貶為後備，連同歐霸各項賽事上陣16場攻入3球。曼聯上月英超2：0挫熱刺一役，這名37歲星將疑不滿坐冷板凳並提早離場，他早前接受訪問時聲稱遭曼聯背叛，並被千方百計踢出球隊，與球會關係決裂。曼聯名宿朗尼直言，經過該次爭議性的訪問後，對於舊隊友C朗跟曼聯分道揚鑣毫不意外，因「雙方別無他選」。

格拉沙家族擬賣盤

曼聯同日宣布董事會為推動球會發展，將評估所有戰略替代選項，包括引進新資金、進行出售或其他涉及該公司的交易。在紐約證券交易所上市的曼聯，已開始為該球會評估戰略替代方案，並已聘請Raine Group為出售交易提供諮詢。已故美籍富商格拉沙在2005年以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，格拉沙家族至今已掌控「紅魔」17年。不過，曼聯自傳奇教頭費格遜2013年退休後，不曾贏過英超冠軍，往後多次易帥也未能改善戰績。

另一英超球會車路士今夏以42.5億鎊（約395億港元）易手，曼聯作為世界上最具影響力的球會之一，若然賣盤成功，交易金額定必創下新高。據《每日郵報》等英國傳媒報道，曼聯的預計成交價可高達90億鎊（約836億港元）。而消息一出，曼聯即日股價（美：MANU）一度急升接近兩成，收市升逾15%。

韓國抗圭 孫興慜勢復出

C朗將於明晨零時在世界盃H組登場，帶領葡萄牙隊在首戰與加納隊交鋒。至於同組的韓國隊則於今晚9時硬撼烏拉圭隊，效力熱刺的前鋒孫興慜早前開刀治療臉部傷勢，其康復進度也是各界關注焦點。不過，其隊友孫準浩向球迷大派定心丸，透露已開始協助對方練頭槌，「雖然他有傷在身，但他是一名非常堅強的人，一但比賽就會忘記所有傷痛」。