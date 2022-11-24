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2022年11月24日星期四
日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
法國首擊反勝澳洲 基奧特起孖並列隊史神射手
柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線
採訪手記：自拍合照有求必應 列強將帥展親民一面
卡塔爾現場：黃衫功臣勞苦功高 不分晝夜清理垃圾
今日賽程
世盃首戰前逃魔 C朗去向成謎 稱愛曼聯永不變 朗尼：雙方別無他選
贏阿根廷舉國歡騰 沙特民眾放假一天 主帥稱對手輕敵 美斯籲重新振作
奧祖亞救極刑保不失 墨西哥悶和波蘭
混戰多埋門少 克羅地亞摩洛哥交白卷
森巴兵基地揭秘 時光隧道展威水史 波波池遊戲機助球員放鬆 一應俱全助備戰
鬥塞軍疑正選陣容外泄 鐵迪汲取教訓兩手準備
卡尼檢查足踝傷勢 英美戰上陣成疑
世盃快遞：71歲三獅名宿大衛莊臣病逝
體壇快訊：巴黎奧運預算增至355億
電視精選
今日賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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世界盃
世界盃2022
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日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣
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